Бастрыкин потребовал отчёт о перебоях с льготными лекарствами в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по итогам проверки информации о длительной нехватке льготных лекарств в Санкт-Петербурге.

Источник: Следственный комитет РФ

Поводом стали сообщения СМИ о сбоях в поставках препарата для пациентов с хроническими заболеваниями почек.

По данным пресс-службы СК, в публикациях говорится, что горожане на протяжении продолжительного времени не могут получить положенный по закону медикамент. Речь идёт о «Парсабиве» (действующее вещество — этелкальцетид), применяемом при лечении вторичного гиперпаратиреоза у пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что препарат исчез из городских аптек, а сроки возобновления поставок долгое время оставались неизвестными.

В Комитете по здравоохранению Петербурга пояснили, что «Этелкальцетид» был выдан пациентам в полном объёме, закупленном на 2025 год. Сейчас ведомство проводит дополнительные закупочные процедуры за счёт выделенных средств.

По данным комитета, ориентировочные сроки поступления «Парсабива» в аптеки — вторая половина ноября. При этом чиновники отмечают, что для лечения тех же пациентов в достаточном объёме доступен другой препарат — «Парикальцитол».