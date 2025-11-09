Бастрыкин потребовал отчёт о перебоях с льготными лекарствами в Петербурге

По данным пресс-службы СК, в публикациях говорится, что горожане на протяжении продолжительного времени не могут получить положенный по закону медикамент. Речь идёт о «Парсабиве» (действующее вещество — этелкальцетид), применяемом при лечении вторичного гиперпаратиреоза у пациентов с хронической почечной недостаточностью.