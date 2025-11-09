Бастрыкин потребовал отчёт о перебоях с льготными лекарствами в Петербурге

Поводом стали сообщения СМИ о сбоях в поставках препарата для пациентов с хроническими заболеваниями почек.
По данным пресс-службы СК, в публикациях говорится, что горожане на протяжении продолжительного времени не могут получить положенный по закону медикамент. Речь идёт о «Парсабиве» (действующее вещество — этелкальцетид), применяемом при лечении вторичного гиперпаратиреоза у пациентов с хронической почечной недостаточностью.
Ранее сообщалось, что препарат исчез из городских аптек, а сроки возобновления поставок долгое время оставались неизвестными.
В Комитете по здравоохранению Петербурга пояснили, что «Этелкальцетид» был выдан пациентам в полном объёме, закупленном на 2025 год. Сейчас ведомство проводит дополнительные закупочные процедуры за счёт выделенных средств.
По данным комитета, ориентировочные сроки поступления «Парсабива» в аптеки — вторая половина ноября. При этом чиновники отмечают, что для лечения тех же пациентов в достаточном объёме доступен другой препарат — «Парикальцитол».