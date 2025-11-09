В Копейском округе Челябинской области оборудовали 54 контейнерные площадки

Специалисты оборудовали 54 контейнерные площадки в Копейском городском округе Челябинской области с начала года. Работы проводили при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в окружной администрации.
Площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) появились как на территории поселков, так и в центральной части города. Рядом с контейнерами размещены плакаты, которые разъясняют, что можно выбрасывать, а что не относится к ТКО. Например, существует категория профильных отходов, которые оператор центра коммунального сервиса не забирает. К таким видам мусора относятся строительные отходы, шины и прочее.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.