В Копейском округе Челябинской области оборудовали 54 контейнерные площадки

Площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) появились как на территории поселков, так и в центральной части города. Рядом с контейнерами размещены плакаты, которые разъясняют, что можно выбрасывать, а что не относится к ТКО. Например, существует категория профильных отходов, которые оператор центра коммунального сервиса не забирает. К таким видам мусора относятся строительные отходы, шины и прочее.