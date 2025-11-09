В поселке Улу-Юл Томской области отремонтировали школу

Капитальный ремонт школы в поселке Улу-Юл Томской области провели по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Специалисты привели в порядок фундамент, отмостки, межэтажные перекрытия, полы, входные группы, лестницы. Преобразились также пищеблок и спортивный зал. Кроме того, строители обновили внутренние инженерные системы: отопление, водоснабжение, канализацию, электрику, вентиляцию.
Для полноценного образовательного процесса в школе установлены новое учебное оборудование и мебель: интерактивные доски, эргономичные парты и ученические стулья, библиотечные стеллажи и кресла для чтения, комплект для проведения исследований окружающей среды и многое другое.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.