Омские студенты представили бизнес-идеи конкурсе «Вектор успеха»

Выбраны самые перспективные проекты будущих предпринимателей.

Источник: Комсомольская правда

Студенты омских колледжей представили на региональном конкурсе «Вектор успеха» 14 идей для предпринимательства. Мероприятие организовал бизнес-инкубатор при министерстве экономического развития области.

Победителем стал проект контактного аквариума со скатами и медузами, создающий эффект полного погружения в морскую атмосферу. Автор Алиса Праведная объяснила, что создала работу под впечатлениям от скатов. Девушка все детство жила в Индонезии очень любит океан, идею с интерактивной экспозицией конкурсантке удалось развить уже в ходе участия в «Векторе успеха».

Второе место занял сервис «АгроДойка». Проект предлагает владельцам частных хозяйств и небольших ферм онлайн-бронирование услуг оператора для его выездов с профессиональным доильным оборудованием.

Бронзу получила авторская студия по пошиву танцевальных костюмов для различных направлений — восточных, балетных, бальных танцев и хип-хоп.

Фото: Бизнес-инкубатор Омской области.

Четвертое место разделили проект «Автоаксессуары» от местного автотранспортного колледжа и студия мастер-классов «Творим together» от колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции.

Ранее мы писали, что омич Александр Зырянов пробился в финал китайского Гран-при за миллион юаней.