Омские студенты представили бизнес-идеи конкурсе «Вектор успеха»

Победителем стал проект контактного аквариума со скатами и медузами, создающий эффект полного погружения в морскую атмосферу. Автор Алиса Праведная объяснила, что создала работу под впечатлениям от скатов. Девушка все детство жила в Индонезии очень любит океан, идею с интерактивной экспозицией конкурсантке удалось развить уже в ходе участия в «Векторе успеха».