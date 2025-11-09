Как подготовить автомобиль к зиме в Узбекистане — инфографика

Лучше сразу наполнить бак омывателя качественной «незамерзайкой». Если все-таки момент упущен, наступил холод, а в бачке осталась простая вода — залейте туда спирт или водку. Такой лайфхак также поможет избавиться от льда, но все же традиционной «незамерзайкой» лучше не пренебрегать.