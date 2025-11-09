Как подготовить автомобиль к зиме в Узбекистане — инфографика

Наступление холодов всегда требует более внимательного подхода к подготовке транспортных средств, чтобы зима не застала врасплох.
В зимнее время автомобиль работает в сложных условиях. Это резкие перепады температур, обработка дорожного покрытия при помощи различных реагентов и солей,
Чтобы авто не подвело вас в самый неподходящий момент его надо подготовить к зимней эксплуатации. При этом, часть подготовки можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи автосервиса.
Многие автовладельцы с наступлением холодов ограничиваются заменой резины и заливкой незамерзающей жидкости.
Sputnik Узбекистан собрал чек-лист проверки готовности автомобиля к зимнему периоду.
Что рекомендуется сделать в обязательном порядке:
Колеса:
сменить резину на зимнюю (важно, чтобы резина не была «лысой»);
проверить состояние тормозных колодок и заменить тормозную жидкость.
Аккумулятор:
зарядить или поменять при необходимости;
очистить клеммы.
Лучше сразу наполнить бак омывателя качественной «незамерзайкой». Если все-таки момент упущен, наступил холод, а в бачке осталась простая вода — залейте туда спирт или водку. Такой лайфхак также поможет избавиться от льда, но все же традиционной «незамерзайкой» лучше не пренебрегать.
После покупки следует проверить «омывайку», поместив ее в морозильник. Кроме того, обдумайте вопрос перехода на зимнее масло.
Не забудьте о дворниках: при необходимости замените их новыми.
Желательно также провести тщательную диагностику автомобиля!
Очень важно обратить внимание на состояние расширительного бачка и обновить антифриз. Обязательно проверьте свечи, топливный фильтр, печку, состояние обеих подвесок, а также двигателя.
Отполируйте фары и при необходимости замените сгоревший «ксенон».
Напоминаем! В Узбекистане штрафуют водителей, устанавливающих Led-лампы, поэтому лучше не экспериментировать и пользоваться стандартными комплектующими.
Полезные советы.
Во время мороза поднимайте дворники, чтобы они не примерзли к стеклу.
После прекращения движения дайте автомобилю «остыть» изнутри и только затем блокируйте его. Это поможет избежать примерзания дверей. Используйте резиновые коврики с высокими бортиками.
Обработайте замки водоотталкивающим, а резиновые уплотнители — смазочным силиконовым средствами.
Проведите антикоррозийную обработку кузова.
Зимний набор.
Вещи, которые могут пригодиться автолюбителю в холодную погоду:
щетка со скребком для очистки стекол от снега и льда;
складная лопата;
провода для прикуривания аккумулятора;
трос для буксировки;
запас топлива;
домкрат;
не будут лишними перчатки и фонарь.
Внимательное отношение к автомобилю и предусмотрительность водителя позволят не только избежать неприятных ситуаций на дороге, но и помогут машине прослужить дольше.