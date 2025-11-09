Ричмонд
Как подготовить автомобиль к зиме в Узбекистане — инфографика

Эксплуатация автомобиля зимой гораздо сложнее, чем в любое другое время года и требует от владельца соответствующей подготовки.

Наступление холодов всегда требует более внимательного подхода к подготовке транспортных средств, чтобы зима не застала врасплох.

В зимнее время автомобиль работает в сложных условиях. Это резкие перепады температур, обработка дорожного покрытия при помощи различных реагентов и солей, и т. д.

Чтобы авто не подвело вас в самый неподходящий момент его надо подготовить к зимней эксплуатации. При этом, часть подготовки можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи автосервиса.

Многие автовладельцы с наступлением холодов ограничиваются заменой резины и заливкой незамерзающей жидкости.

Sputnik Узбекистан собрал чек-лист проверки готовности автомобиля к зимнему периоду.

Что рекомендуется сделать в обязательном порядке:

Колеса:

сменить резину на зимнюю (важно, чтобы резина не была «лысой»);

проверить состояние тормозных колодок и заменить тормозную жидкость.

Аккумулятор:

зарядить или поменять при необходимости;

очистить клеммы.

Лучше сразу наполнить бак омывателя качественной «незамерзайкой». Если все-таки момент упущен, наступил холод, а в бачке осталась простая вода — залейте туда спирт или водку. Такой лайфхак также поможет избавиться от льда, но все же традиционной «незамерзайкой» лучше не пренебрегать.

После покупки следует проверить «омывайку», поместив ее в морозильник. Кроме того, обдумайте вопрос перехода на зимнее масло.

Не забудьте о дворниках: при необходимости замените их новыми.

Желательно также провести тщательную диагностику автомобиля!

Очень важно обратить внимание на состояние расширительного бачка и обновить антифриз. Обязательно проверьте свечи, топливный фильтр, печку, состояние обеих подвесок, а также двигателя.

Отполируйте фары и при необходимости замените сгоревший «ксенон».

Напоминаем! В Узбекистане штрафуют водителей, устанавливающих Led-лампы, поэтому лучше не экспериментировать и пользоваться стандартными комплектующими.

Полезные советы.

Во время мороза поднимайте дворники, чтобы они не примерзли к стеклу.

После прекращения движения дайте автомобилю «остыть» изнутри и только затем блокируйте его. Это поможет избежать примерзания дверей. Используйте резиновые коврики с высокими бортиками.

Обработайте замки водоотталкивающим, а резиновые уплотнители — смазочным силиконовым средствами.

Проведите антикоррозийную обработку кузова.

Зимний набор.

Вещи, которые могут пригодиться автолюбителю в холодную погоду:

щетка со скребком для очистки стекол от снега и льда;

складная лопата;

провода для прикуривания аккумулятора;

трос для буксировки;

запас топлива;

домкрат;

не будут лишними перчатки и фонарь.

Внимательное отношение к автомобилю и предусмотрительность водителя позволят не только избежать неприятных ситуаций на дороге, но и помогут машине прослужить дольше.