Детская школа искусств села Борогонцы в Якутии получила учебные материалы

Новые учебные материалы, музыкальные инструменты и современное оборудование поступили в детскую школу искусств села Борогонцы в Якутии при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики.
Так, для художественного отделения учреждение получило напольные мольберты, софиты для подсветки натюрмортов, офисные фетровые ширмы для выставок, графические планшеты, мобильный выставочный стенд и экспозиционные панели. Для хореографического отделения закуплены напольно-пристенный хореографический станок, звуковое оборудование и стационарное безопасное зеркало.
«Для музыкального отделения приобретено большое количество музыкальных инструментов: это пианино “Соната”, баяны, домры, балалайки, саксофоны, гитары, флейты, скрипка, а также комплектующие для них, нотная литература и учебные пособия. Такое оснащение благотворно повлияет на раскрытие талантов наших детей и в целом на духовное развитие подрастающего поколения», — отметила заведующая музыкальным отделением, преподаватель теоретических дисциплин Инга Ильина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.