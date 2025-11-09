Ричмонд
В городе Белая Холуница Кировской области благоустроили набережную

Появилось еще одно современное место отдыха горожан.

Благоустройство нового общественного пространства «Сады Белой Холуницы. Набережный сад» провели в городе Белая Холуница Кировской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.

«В Белой Холунице появилось еще одно современное место отдыха горожан. Город и район активно участвуют в различных региональных и федеральных проектах по благоустройству территорий, добиваются успехов, создают комфортные условия для жизни граждан», — сказал зампред правительства области Юрий Терешков во время торжественного открытия.

Специалисты обустроили прогулочные зоны, оборудовали игровые площадки и места для занятий спортом. На пространстве сделали уличное освещение, установили скамейки и качели. В будущем планируется открыть кафе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.