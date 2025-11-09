МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за налоговых инспекторов

Мошенники стали активно использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками налоговой службы. О новом способе мошенничества предупредили в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, злоумышленники под видом налоговых инспекторов сообщают гражданам о неучтенных налогах или ошибках в декларациях.
Они убеждают людей проверить личный кабинет «Мой налог» на портале Госуслуг. Когда пользователь не находит указанных уведомлений, аферисты просят его ввести пароль из СМС для «сопоставления данных».
«После этого рассказывают страшилки, что деньги использованы для финансирования запрещенных организаций, и грозит уголовная ответственность», — объяснили в ведомстве.
В МВД обращают внимание граждан на несколько ключевых моментов. Налоговые инспекции не осуществляют оповещение граждан по телефону или через мессенджеры. Кроме того, коды из СМС-сообщений ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам, а проверку всей информации необходимо осуществлять исключительно через официальные ресурсы.
При поступлении подозрительных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с налоговой службой через официальные каналы связи. Специалисты подчеркивают: ни при каких обстоятельствах нельзя предоставлять посторонним лицам пароли и коды доступа.
Ранее в МВД пояснили, как во время звонка отличить сгенерированную ИИ речь.