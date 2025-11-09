В Ростове-на-Дону водитель «Порше» в состоянии опьянения спровоцировал ДТП

В седьмом часу вечера 8 ноября на улице Солженицына в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель 1981 года рождения за рулем «Порше Панамера» не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль «Лада Ларгус». От столкновения «Ладу» отбросило на опору освещения, а «Порше» — на стену жилого дома. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции выявили у водителя иномарки признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него составлен административный протокол. А автомобиль «Порше» был помещен на специализированную стоянку. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!