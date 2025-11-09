Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракетную опасность дважды объявляли в Воронежской области

Ночью над регионом сбили несколько БпЛА.

Источник: Комсомольская правда

9 ноября в 0:00 над Воронежской областью объявляли режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим сохранялся до 7:04.

Параллельно с этим власти дважды извещали о ракетной опасности. Она действовала с 4:38 до 5:19 и с 5:49 до 6:26.

За ночь над регионом сбили несколько дронов. По словам Александра Гусева, пострадавших нет.

На территории одного из строительных предприятий повреждены несколько зданий (посечена кровля и частично выбиты стекла), машин и внутренние сети отопления.

Кроме того, в части города временно отключали подачу тепла и свет. Сейчас во всех домах тепло и возобновлена подача электроэнергии.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше