Ракетную опасность дважды объявляли в Воронежской области

9 ноября в 0:00 над Воронежской областью объявляли режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим сохранялся до 7:04.
Параллельно с этим власти дважды извещали о ракетной опасности. Она действовала с 4:38 до 5:19 и с 5:49 до 6:26.
За ночь над регионом сбили несколько дронов. По словам Александра Гусева, пострадавших нет.
На территории одного из строительных предприятий повреждены несколько зданий (посечена кровля и частично выбиты стекла), машин и внутренние сети отопления.
Кроме того, в части города временно отключали подачу тепла и свет. Сейчас во всех домах тепло и возобновлена подача электроэнергии.
