В Забайкалье у гражданина Китая конфисковали слитки почти на 50 млн рублей

Водителя автобуса приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей за попытку провести слитки с драгметаллами.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Забайкальском крае постановил конфисковать у гражданина Китая 15 слитков с драгоценными металлами, в которых содержалось 5,5 кг химически чистого золота, их стоимость оценивается почти в 50 млн рублей, следует из материалов уголовного дела.

Мужчина, который работает водителем туристического автобуса, пытался вывезти ценный груз в КНР в тайнике транспортного средства. В июле 2025 года к нему с соответствующим предложением обратится другой гражданин Китая. За содействие он пообещал водителю вознаграждение в размере 2 тысячи юаней (примерно 23 тысячи рублей).

Слитки с золотом были обнаружены в ходе таможенного досмотра на границе. Водитель не сообщил о перевозке драгметаллов, которые необходимо указывать в декларации. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных товаров в крупном размере.

Он признал свою вину. В сентябре фигуранта уголовного дела приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей. Слитки было решено оставить в камере хранения вещдоков Читинской таможни до рассмотрения уголовного дела против лица, передавшего их водителю.

В конце октября, после обжалования этого постановления обвинением, суд изменил приговор, и драгоценные металлы были конфискованы.

Напомним, 20 октября стало известно, что в Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте самородного золота. Против него возбудили уголовное дело за нелегальную сделку с драгоценными металлами, их хранение и транспортировку, совершенные в крупном размере и группой лиц по предварительному сговору (ст. 191 УК РФ). Мужчина был арестован.