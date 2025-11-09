В Забайкалье у гражданина Китая конфисковали слитки почти на 50 млн рублей

Напомним, 20 октября стало известно, что в Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте самородного золота. Против него возбудили уголовное дело за нелегальную сделку с драгоценными металлами, их хранение и транспортировку, совершенные в крупном размере и группой лиц по предварительному сговору (ст. 191 УК РФ). Мужчина был арестован.