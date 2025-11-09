Госавтоинспекция предупредила водителей о гололедице в Свердловской области

«Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать повышенную осторожность. Водителям на летней резине рекомендуется отказаться от поездок — на скользкой дороге такие шины не обеспечивают необходимого сцепления с покрытием», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.