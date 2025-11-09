Госавтоинспекция предупредила водителей о гололедице в Свердловской области

В ГАИ по Свердловской области призвали водителей быть осторожнее на дорогах.
Свердловская Госавтоинспекция призвала водителей быть осторожнее на дорогах. Ведомство предупреждает о гололедице и снежных накатах.
«Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать повышенную осторожность. Водителям на летней резине рекомендуется отказаться от поездок — на скользкой дороге такие шины не обеспечивают необходимого сцепления с покрытием», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
В сообщении добавили, что во время движения нужно снизить скорость, увеличить дистанцию и полностью исключить резкие маневры. При прохождении поворотов рекомендуется действовать аккуратно, исключая резкие повороты руля.
Особое внимание следует уделить выбору скоростного режима и дистанции. Уточняется, что на скользкой дороге тормозной путь значительно увеличивается, поэтому важно быть внимательными и дисциплинированными.