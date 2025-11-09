Национализация, война и пожар: как выжил дом-музей пермского поэта-футуриста Василия Каменского

В новом доме уже не было отдельной комнаты, где хранилась коллекция Каменского. Скорее сам дом стал музеем, говорит Зоя Антипина. «И в гостиной, и в кабинете — по всему дому — мы на фото можем увидеть такни, картины. Сейчас много уже нет, так как в годы войны экспонаты продавались или менялись на еду. Но в 1930-х дом стал настоящим музеем, хоть и неофициальным. Отчасти для Каменского это был музей собственного прошлого, которое в публичном пространстве стало отчасти запретным. Соцреализм выносил за свои рамки словесные эксперименты, присущие футуристам, должен был воспевать строительство новых фабрик и заводов. Он не мог допустить “сбрасывания Пушкина с парохода современности”, перекраивания языка, субъективной интерпретации действительности, которую предполагает авангард. Это все было уже неуместно. Поэтому для Каменского его дом стал напоминанием о его бурной прошлой творческой жизни. В 1930−40 годы у него уже не было возможности выразить себя в литературе», — считает Антипина. Более того, в 1937 году на доносе Николая Ежова с требованием арестовать Василия Каменского появилась резолюция Сталина. По доподлинно неизвестным причинам этой участи поэту удалось избежать.