Ричмонд
+14°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кургане 20 многодетных семей включили в программу по обеспечению жильем

Два десятка молодых многодетных семей попали в городскую программу по обеспечению жильем в Кургане. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Многодетные семьи ждут жилье в Кургане.

Два десятка молодых многодетных семей попали в городскую программу по обеспечению жильем в Кургане. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

«Список молодых семей участников муниципальной программы по обеспечению жильем в 2025 году включает 20 многодетных семей», — указано в документе. Общее число нуждающихся в улучшении жилья молодых семей, включенных в программу — 126.

Эффективность за 2024 год.

В отчете эффективности городской программы за прошлый год отмечается, что доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет соцвыплаты достигла ноля. Оценка эффективности в баллах составила −1, написано в отчете. Процент достижения результата по многодетными семьям не указан.