В Кургане 20 многодетных семей включили в программу по обеспечению жильем

В отчете эффективности городской программы за прошлый год отмечается, что доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет соцвыплаты достигла ноля. Оценка эффективности в баллах составила −1, написано в отчете. Процент достижения результата по многодетными семьям не указан.