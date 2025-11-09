Жители Псковской области собрали более 13 тонн макулатуры

Свыше 13 тонн макулатуры сдали жители Псковской области во время акции «БумБатл», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в ресурсном центре поддержки добровольчества региона.
Вырученные от сдачи бумаги средства направят на приобретение кормов для животных, находящихся в приютах области. Принять участие в акции может любой желающий. В Пскове собранную макулатуру можно передать в региональный ресурсный центр поддержки добровольчества, который находится на улице Конной, 2.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.