Волонтеры из РФ начали делиться российскими ценностями с другими странами

«Наши ценности важны не только для России, но и для других стран, поэтому нам нужно масштабировать нашу работу за рубежом. Благодарю каждую нашу зарубежную команду за неравнодушие, поддержку и помощь. Мы гордимся, что у нас такая большая международная семья», — сказала Занко, ее слова передает пресс-служба Национального центра «Россия». Заместитель выразила благодарность зарубежным командам за их вовлеченность, поддержку и содействие, а также подчеркнула, что движение обладает обширным международным сообществом.