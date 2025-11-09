Гражданин Китая хотел вывезти золото из России на 50 млн рублей

По имеющейся информации, водитель автобуса Ли Бинсэнь получил предложение от незнакомого соотечественника перевезти слитки через границу за вознаграждение в две тысячи юаней. Уточняется, что при таможенном досмотре золото было обнаружено, хотя перевозчик заранее заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. После возбуждения уголовного дела фигурант полностью признал свою вину.