В Кургане запустят автобусы по отремонтированной улице Дзержинского

«В связи с завершением ремонта на участке дороги по ул. Дзержинского от ул. Бурова-Петрова до проспекта Машиностроителей с 10 ноября возобновлено движение автобусов маршрутов № 15 и № 68 через остановки “Дом Юстиции” и “Ул. Дзержинского”, — сообщается в telegram-канале “Город Курган”.