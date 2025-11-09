В Кургане запустят автобусы по отремонтированной улице Дзержинского

Автобусное движение возобновляется на участке улицы в Кургане.
Движение автобусов возобновится по улице Дзержинского в Кургане. Там завершили ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«В связи с завершением ремонта на участке дороги по ул. Дзержинского от ул. Бурова-Петрова до проспекта Машиностроителей с 10 ноября возобновлено движение автобусов маршрутов № 15 и № 68 через остановки “Дом Юстиции” и “Ул. Дзержинского”, — сообщается в telegram-канале “Город Курган”.
Возобновление движения автобусов по улице Дзержинского в Кургане происходит на фоне других недавних изменений в работе общественного транспорта. Ранее из-за аварийных работ на улице Станционная временно корректировались маршруты пяти автобусных маршрутов — № 16, 24, 63, 65 и 74.