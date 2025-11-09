В поселке Исса Пензенской области завершился капремонт детского сада

Капитальный ремонт детского сада провели в поселке городского типа Исса в Пензенской области по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в управлении строительства и дорожного хозяйства региона.
Внутри здания полностью обновили полы, стены и потолки, заменили двери и окна. Также привели в порядок системы водоснабжения, отопления и канализации. Снаружи отремонтировали эвакуационные лестницы. Для всестороннего развития детей в обновленных и современных помещениях установили новое оборудование.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.