В тувинском селе Барлык оборудовали спортивную площадку

Новая спортивная площадка открылась в селе Барлык Республики Тывы при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Барун-Хемчикского района.
Специалисты уложили тротуарную брусчатку, установили ограждение. Там можно просто посидеть на лавочке или поиграть в баскетбол и волейбол. Для предотвращения травм пространство спортплощадки покрыли специальным материалом из резиновой крошки.
Напомним, что ранее по нацпроекту оборудовали детскую площадку в селе Чаа-Холь. Там установили горки, качели, песочницу и скамейки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.