Уфа и Сухум планируют стать городами-побратимами

Делегация из Уфы во главе с мэром Ратмиром Мавлиевым находится с официальным визитом в Сухуме. 8 ноября состоялась встреча с главой администрации абхазской столицы Тимуром Агрбой, где стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между городами.
Тимур Агрба отметил существующие достижения, включая строительство в Уфе копии сухумской колоннады, и выразил надежду на скорейший запуск авиасообщения между городами. Ратмир Мавлиев передал приветствие от главы Башкирии Радия Хабирова и пригласил абхазскую делегацию с ответным визитом в Уфу для подписания соглашения о побратимстве.
Участники встречи также осмотрели набережную Сухума, в реконструкции которой принимают участие уфимские специалисты. Сотрудничество между городами продолжается несколько десятилетий, начиная с помощи уфимских врачей во время Отечественной войны народа Абхазии.
