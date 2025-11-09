Медпункт отремонтировали в забайкальском селе Верхний Шергольджин

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта провели в селе Верхний Шергольджин Забайкальского края при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в минздраве региона.
В помещениях утеплили стены, заменили окна и двери. Получать помощь в обновленном и комфортном здании будут почти 300 жителей села. В ведомстве добавили, что на ремонт было выделено более 6 миллионов рублей.
«И я, и жители села очень рады, все красиво, ярко, уютно, тепло. В здании установили новую мебель и оборудование», — рассказала фельдшер Елена Москвитина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.