Волгоградцы массово ставят самозапреты на кредиты, опасаясь мошенников

Волгоградская область вошла в 20-ку регионов страны, жители которых массово устанавливают самозапреты на кредиты, опасаясь мошенников.
Только за октябрь такой возможностью волгоградцы воспользовались 18,8 тысяч раз. В целом по России — 1 млн 350 тысяч раз. Это на 33,4% больше, чем в сентябре, уточняют в Национальном бюро кредитных историй.
В лидерах по самозапретам москвичи — они предприняли такие шаги в октябре 137,5 тысячи раз. Жители Московской области — 80,8 тысячи. В Южном федеральном округе активнее прочих краснодарцы и ростовчане — 44,3 тысячи раз и 43,0 тысячи соответственно.
Волгоградская область замыкает двадцатку регионов по числу самозапретов на кредиты.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что россияне отдают за ипотеку от 23,4 до 114,8% зарплаты, Волгоградская область в этом рейтинге не на последнем месте.