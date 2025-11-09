Mash: причиной смерти актера Симонова стало хроническое заболевание

Актер театра и кино Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет. По данным Mash, причиной его смерти стало хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии. Симонов играл в десятках спектаклей на сцене Театра им. Евгения Вахтангова, а также активно снимался в кино и сериалах. Его фильмография насчитывает более 150 ролей, среди которых партии в проектах «Граница. Таежный роман», «Каменская», «Перевал Дятлова», «Чернобыль» и «Ржевский против Наполеона». Жизнь и карьера Владимира Симонова — в материале «Газеты.Ru».