В Татарстане могут сократить число экзаменов ОГЭ для девятиклассников

Соответствующий законопроект подготовлен и в ближайшее время будет внесен в Государственную думу РФ.
Эксперимент уже проводится в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области с 2025 года. Согласно статистике, это позволило увеличить количество бюджетных мест в колледжах на 30% и снизить число несдавших экзамены с первой попытки на 40%.
В случае принятия законопроекта Татарстан, Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области должны будут подготовить необходимую нормативно-правовую базу и распределить бюджетные места в колледжах до 1 марта 2026 года. Реформа направлена на упрощение процедуры поступления в средние специальные учебные заведения и повышение их доступности для выпускников 9-х классов.