В Татарстане могут сократить число экзаменов ОГЭ для девятиклассников

В случае принятия законопроекта Татарстан, Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области должны будут подготовить необходимую нормативно-правовую базу и распределить бюджетные места в колледжах до 1 марта 2026 года. Реформа направлена на упрощение процедуры поступления в средние специальные учебные заведения и повышение их доступности для выпускников 9-х классов.