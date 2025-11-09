В Москве на ВДНХ открылась выставка, посвященная русским авангардистам

Выставка «Жизь нра», посвященная русским авангардистам, открылась в музее славянской письменности «Слово» на ВДНХ в Москве, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Такие мероприятия являются важной частью стратегии развития ВДНХ и помогают в достижении целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Раздел в центральной части выставки познакомит посетителей с футуристической книгой. Это собранная из цифровых копий книг мультимедийная экспозиция, посвященная работе футуристов с буквой и текстом. Гости могут увидеть, как авангардисты экспериментировали с «буквенным дизайном» и эстетикой обложки и создавали графические образы текстов, которые на странице выглядели как арт-объекты. Там можно полистать такие книги на интерактивном экране, а также рассмотреть их подлинники в витринах.
Выставка будет работать до 11 мая 2026 года. Посетить ее можно по билетам в музей «Слово».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.