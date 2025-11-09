В Москве на ВДНХ открылась выставка, посвященная русским авангардистам

Раздел в центральной части выставки познакомит посетителей с футуристической книгой. Это собранная из цифровых копий книг мультимедийная экспозиция, посвященная работе футуристов с буквой и текстом. Гости могут увидеть, как авангардисты экспериментировали с «буквенным дизайном» и эстетикой обложки и создавали графические образы текстов, которые на странице выглядели как арт-объекты. Там можно полистать такие книги на интерактивном экране, а также рассмотреть их подлинники в витринах.