В Беларуси самый дорогой дом октября 2025 почти за миллион долларов купили у Минского моря

Самый дорогой дом в Беларуси куплен почти за $1 миллион у Минского моря.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси самый дорогой дом октября 2025-го за 996 тысяч долларов был куплен в новом закрытом коттеджном поселке у Минского моря, который строится на месте бывшего ресторана «Заславль», площадка недвижимости realt.by со ссылкой на информацию из Реестра цен на земельные участки.

Этот поселок, а его начали строить в 2022 году недалеко от пляжа № 3 на Минском море, в последнее время держится в рекордсменах. Именно здесь летом, в июне и июле, были проданы самые дорогие дома Минской области.

Весь комплекс будет состоять из 42 больших вилл, в каждой из которых помимо комнат также бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал. На территории комплекса будет и элитный spa-hotel.

Прибрежная часть комплекса, разместившаяся среди леса, уже выстроена, именно тут и находится самый дорогой дом в 500 квадратов, проданный в Беларуси в октябре.

Кстати, Минфин Беларуси заявил о росте налога на недвижимость для владельцев больших квартир и домов: «Они есть, их тысячи на самом деле».

Мы писали, что белоруска находится в тяжелом состоянии после ДТП с туравтобусом в Таиланде.