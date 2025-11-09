В Беларуси самый дорогой дом октября 2025 почти за миллион долларов купили у Минского моря

В Беларуси самый дорогой дом октября 2025-го за 996 тысяч долларов был куплен в новом закрытом коттеджном поселке у Минского моря, который строится на месте бывшего ресторана «Заславль», площадка недвижимости realt.by со ссылкой на информацию из Реестра цен на земельные участки.
Этот поселок, а его начали строить в 2022 году недалеко от пляжа № 3 на Минском море, в последнее время держится в рекордсменах. Именно здесь летом, в июне и июле, были проданы самые дорогие дома Минской области.
Весь комплекс будет состоять из 42 больших вилл, в каждой из которых помимо комнат также бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал. На территории комплекса будет и элитный spa-hotel.
Прибрежная часть комплекса, разместившаяся среди леса, уже выстроена, именно тут и находится самый дорогой дом в 500 квадратов, проданный в Беларуси в октябре.
Кстати, Минфин Беларуси заявил о росте налога на недвижимость для владельцев больших квартир и домов: «Они есть, их тысячи на самом деле».
