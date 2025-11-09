Ричмонд
Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области

На Дону столкнулись два теплохода, прокуратура проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

Южная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух теплоходов — «Клавдия» и «Опал». Инцидент произошел 9 ноября в акватории реки Дон в Ростовской области.

По предварительной информации, в результате инцидента обошлось без пострадавших, а разлива нефтепродуктов удалось избежать. Сейчас Волго-Донская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося и проверяет соблюдение законодательства о безопасности судоходства.

По итогам этой работы будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

