Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области

Южная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух теплоходов — «Клавдия» и «Опал». Инцидент произошел 9 ноября в акватории реки Дон в Ростовской области.
По предварительной информации, в результате инцидента обошлось без пострадавших, а разлива нефтепродуктов удалось избежать. Сейчас Волго-Донская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося и проверяет соблюдение законодательства о безопасности судоходства.
По итогам этой работы будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.
