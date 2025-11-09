Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Торопецком округе Тверской области отремонтировали 38 километров дорог

Например, специалисты обновили часть трассы Москва — Рига — Торопец — Плоскошь.

Ремонт 38 км дорог провели в 2025 году в Торопецком округе Тверской области в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в дирекции территориального дорожного фонда региона.

Например, специалисты обновили 36,6 км трассы Москва — Рига — Торопец — Плоскошь, которая соединяет между собой Тверскую и Новгородскую области. Также это единственная дорога, по которой можно добраться из города Торопца до федеральной трассы М-9 «Балтия» и Твери.

Еще один участок длиной 1,1 км обновили на дороге Москва — Рига — Торопец — Плоскошь — Чихачи — Бабкино — Ольховка. Она ведет к сельскохозяйственному предприятию.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.