В Торопецком округе Тверской области отремонтировали 38 километров дорог

Ремонт 38 км дорог провели в 2025 году в Торопецком округе Тверской области в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в дирекции территориального дорожного фонда региона.
Например, специалисты обновили 36,6 км трассы Москва — Рига — Торопец — Плоскошь, которая соединяет между собой Тверскую и Новгородскую области. Также это единственная дорога, по которой можно добраться из города Торопца до федеральной трассы М-9 «Балтия» и Твери.
Еще один участок длиной 1,1 км обновили на дороге Москва — Рига — Торопец — Плоскошь — Чихачи — Бабкино — Ольховка. Она ведет к сельскохозяйственному предприятию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.