В Торопецком округе Тверской области отремонтировали 38 километров дорог

Например, специалисты обновили 36,6 км трассы Москва — Рига — Торопец — Плоскошь, которая соединяет между собой Тверскую и Новгородскую области. Также это единственная дорога, по которой можно добраться из города Торопца до федеральной трассы М-9 «Балтия» и Твери.