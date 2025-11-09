В Первоуральске с конца октября ищут 66-летнего мужчину

В Свердловском городе Первоуральске продолжаются поиски 66-летнего местного жителя Вадима Толстоброва. О местонахождении мужчины ничего не известно с 27 октября.
«Нуждается в медицинской помощи, может находиться в вашем городе», — говорится в ориентировке «Лиза Алерт».
Приметы Вадима Николаевича: рост 174 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку, серую футболку, зеленые штаны и черные туфли.
Сообщить информацию о пропавшем жителе Первоуральска можно по телефонам: 88007005452, 89022761578 или на линию 112.