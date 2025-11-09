В Свердловской области до конца года построят два новых детских сада

Строительство двух детских садов планируют завершить до конца 2025 года в городе Ирбите и селе Косулино в Свердловской области. Возведение новых дошкольных учреждений — одна из задач нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Объект в Ирбите, который сможет принять 270 ребят, строится по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Специалисты уже устанавливают освещение, монтируют пожарную сигнализацию, подключают оборудование пищеблока и собирают корпусную мебель. Второй детский сад, который начнет работу в Косулино, рассчитан на 300 мест. Он готов на 86%, осталось завершить отделку и благоустройство территории», — написал глава региона Денис Паслер в своих соцсетях.
Общая площадь трехэтажного здания детского сада в селе Косулино составляет 4,8 тыс. кв. м. Там предусмотрено 12 групп для детей разных возрастов. Воспитанники смогут заниматься в музыкальном и физкультурном залах, посещать кабинет дополнительного образования, а при необходимости получать помощь логопеда, дефектолога и психолога. Фасад здания украшен сказочными рисунками.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.