В Свердловской области до конца года построят два новых детских сада

«Объект в Ирбите, который сможет принять 270 ребят, строится по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Специалисты уже устанавливают освещение, монтируют пожарную сигнализацию, подключают оборудование пищеблока и собирают корпусную мебель. Второй детский сад, который начнет работу в Косулино, рассчитан на 300 мест. Он готов на 86%, осталось завершить отделку и благоустройство территории», — написал глава региона Денис Паслер в своих соцсетях.