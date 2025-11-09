В заказнике под Оханском возбудили дело о незаконной вырубке леса

Прокуратура Оханского района Пермского края провела проверку и выявила факты незаконной рубки деревьев на территории заказника, расположенного в Оханском участковом лесничестве. Этот участок относится к категории особо охраняемых природных территорий.
После проверки материалы были переданы в правоохранительные органы. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело — «Незаконная рубка лесных насаждений».
Жителя Пермского края, причастного к преступлению, нашли. Сейчас расследование продолжается, а надзор за его ходом и вопросами возмещения ущерба осуществляет прокуратура района.