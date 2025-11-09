В Таганроге вдове погибшего сотрудника МВД вручили государственную награду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Запорожской области полковника полиции Леонид Панюшкин погиб при исполнении служебного долга. На церемонии присутствовали его родители, вдова Марина Александровна, а также дети — дочь и сын.
Леонид Панюшкин был посмертно удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Он много лет работал в полиции Таганрога, а затем был командирован на новые территории.
Награду передал начальник ГУ МВД по Запорожской области Олег Колтунов. Он пояснил, что специально приехал ради этого в Таганрог, поскольку не мог бы поступить иначе.