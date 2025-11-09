В городе Мценске Орловской области заработал «Центр здоровья»

«Центр здоровья» открылся на базе центральной районной больницы в городе Мценске Орловской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Пока новое пространство работает в оснащенном кабинете в поликлинике медучреждения. После ее ремонта «Центр здоровья» станет полноценным отделением.
Жители города уже могут проверить состав тела и оценить процент жировой и мышечной массы, уровень воды, скорость обмена веществ и другие важные параметры. Также можно измерить уровень глюкозы и холестерина, рост, вес, окружность талии и бедер. Эти исследования помогают выявить потенциальные риски развития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем.
В ближайшее время в центре заработают системы скрининга сердца и денситометр для измерения плотности костей. А после проведения ремонта там откроют гигиеническо-стоматологический кабинет, помещение для офтальмологического скрининга и отделение лечебной физкультуры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.