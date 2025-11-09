Ричмонд
В городе Урене Нижегородской области обновят коррекционную школу-интернат

Открыть преображенное учреждение планируют до конца ноября.

Капитальный ремонт коррекционной школы-интерната завершается в городе Урене Нижегородской области. Обновление образовательных учреждений отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщила пресс-служба правительства региона.

«Основное здание школы находилось в аварийном состоянии — здесь невозможно было даже находиться, не говоря о том, чтобы организовывать учебный процесс. По сути, сейчас школа-интернат проходит через реконструкцию: произведена полная замена всех инженерных систем, отремонтирована крыша, установлены новые окна, завершается капитальный ремонт всех пространств. Площадь ремонта — 1,5 тысячи квадратных метров, сюда вложено около 50 миллионов рублей из средств областного бюджета. Детей ждут современные классы, красивый спортивный и актовый залы, новая спортивная площадка на школьной территории. Подрядчик справляется со своей работой отлично», — рассказал заместитель губернатора Андрей Чечерин.

Открыть учреждение планируют до конца ноября. Туда вернутся 114 детей, которые с октября прошлого года временно обучаются в здании интерната.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.