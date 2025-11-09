В городе Урене Нижегородской области обновят коррекционную школу-интернат

«Основное здание школы находилось в аварийном состоянии — здесь невозможно было даже находиться, не говоря о том, чтобы организовывать учебный процесс. По сути, сейчас школа-интернат проходит через реконструкцию: произведена полная замена всех инженерных систем, отремонтирована крыша, установлены новые окна, завершается капитальный ремонт всех пространств. Площадь ремонта — 1,5 тысячи квадратных метров, сюда вложено около 50 миллионов рублей из средств областного бюджета. Детей ждут современные классы, красивый спортивный и актовый залы, новая спортивная площадка на школьной территории. Подрядчик справляется со своей работой отлично», — рассказал заместитель губернатора Андрей Чечерин.