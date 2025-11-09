Ричмонд
Водителя в сильнейшем опьянении задержали автоинспекторы в Сысерти

О пьяном водителе на дорогах в полицию сообщил местный житель.

Источник: Соцсети

Сотрудники Госавтоинспекции поймали пьяного водителя благодаря бдительности граждан. Мужчину на Hyundai Accent с явными признаками алкогольного опьянения накануне вечером заметил местный житель, он сообщил о данном факте в дежурную часть полиции.

Иномарку оперативно обнаружили и остановили. За рулем оказался 66-летний мужчина, житель Сысерти. Освидетельствование на состояние опьянения показало критическое превышение допустимой нормы — 1,054 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«Такой показатель стал одним из самых высоких за последнюю неделю, поставив водителя в ряд “лидеров” по печальным показаниям алкотестера», — отметили в свердловской ГИБДД.

В отношении водителя составлен административный протокол, автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку.