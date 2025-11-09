В Андижанской области блогер превратил машину скорой помощи в «такси» ради хайпа

Vaib.uz (Узбекистан. 9 ноября). Необычный случай произошёл в Андижанской области. В социальных сетях распространилось видео, на котором автомобиль скорой помощи используется как обычное такси. В ролике водитель в шутливой форме объясняет пассажирке: она не ошиблась — это действительно скорая, на которой он подрабатывает таксистом.
Многие комментаторы предположили, что скорая была арендована очередным блогером за деньги, чтобы снять «вирусное» видео. Пользователи были возмущены: по их словам, пока машина снималась в роликах для соцсетей, кто-то мог реально нуждаться в помощи врачей.
Правоохранительные органы отреагировали на ситуацию и установили личность организатора съёмки. Им оказался андижанский блогер, который решил таким образом набрать просмотры, сняв, по его мнению, смешной ролик. Как выяснилось в ходе расследования, автомобиль принадлежит частному медицинскому центру.
В отношении блогера был составлен административный протокол. При этом правоохранители не уточнили, какое наказание ему грозит.