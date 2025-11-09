Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По документам работали три человека, но выявили еще четверых: в Беларуси налоговая инспекция использует дроны для проверок

В Беларуси налоговая инспекция использует дроны для проверок.

Источник: Комсомольская правда

Налоговые органы Беларуси активно внедряют в свою работу беспилотные летательные аппараты, сообщает телеканал СТВ. С помощью дронов в Брестской области, например, устанавливают факты стихийных рынков, нелегальных автосервисов, привлечения работников к труду без оформления.

Сотрудников налоговой службы учат управлять дронами, и потом они применяют их во время рейдов, называя это бесконтактным способом проверки.

Так, например, на одном из фермерских полей урожай на 50 гектарах убирали в несколько раз больше работников, чем было заявлено. А в четырех магазинах по 10 часов якобы работали только трое работников, а на самом выявили еще четверых. Все это было установлено с помощью дронов.

Ранее Министерство по налогам и сборам Беларуси сказало, что с использованием БПЛА установлены факты оказания «за высоким забором» услуг по техобслуживанию и ремонту автомобилей, торговля на «стихийных» рынках, оказания услуг по перевозке пассажиров физлицами без госрегистрации (здесь подробности).

Кстати, МНС напомнила белорусам об уплате имущественного налога до 17 ноября.

А еще ГАИ начала следить за ситуацией на дорогах Беларуси с помощью невидимых камер.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше