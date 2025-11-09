По документам работали три человека, но выявили еще четверых: в Беларуси налоговая инспекция использует дроны для проверок

Так, например, на одном из фермерских полей урожай на 50 гектарах убирали в несколько раз больше работников, чем было заявлено. А в четырех магазинах по 10 часов якобы работали только трое работников, а на самом выявили еще четверых. Все это было установлено с помощью дронов.