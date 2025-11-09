По документам работали три человека, но выявили еще четверых: в Беларуси налоговая инспекция использует дроны для проверок

Налоговые органы Беларуси активно внедряют в свою работу беспилотные летательные аппараты, сообщает телеканал СТВ. С помощью дронов в Брестской области, например, устанавливают факты стихийных рынков, нелегальных автосервисов, привлечения работников к труду без оформления.
Сотрудников налоговой службы учат управлять дронами, и потом они применяют их во время рейдов, называя это бесконтактным способом проверки.
Так, например, на одном из фермерских полей урожай на 50 гектарах убирали в несколько раз больше работников, чем было заявлено. А в четырех магазинах по 10 часов якобы работали только трое работников, а на самом выявили еще четверых. Все это было установлено с помощью дронов.
Ранее Министерство по налогам и сборам Беларуси сказало, что с использованием БПЛА установлены факты оказания «за высоким забором» услуг по техобслуживанию и ремонту автомобилей, торговля на «стихийных» рынках, оказания услуг по перевозке пассажиров физлицами без госрегистрации (здесь подробности).
Кстати, МНС напомнила белорусам об уплате имущественного налога до 17 ноября.
А еще ГАИ начала следить за ситуацией на дорогах Беларуси с помощью невидимых камер.