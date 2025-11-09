Ричмонд
В Приангарье в гараже найдены мертвыми двое выпивавших мужчин

В Иркутской области в гаражном боксе одного из кооперативов Ангарска нашли мертвыми двух человек, сообщили в управлении СК по Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в ведомстве, признаков насильственной смерти у умерших не обнаружено. Однако известно, что накануне они распивали спиртные напитки и употребляли в пищу покупные продукты.

«Сейчас проводится процессуальная проверка. Место происшествия осмотрено криминалистами и следователями СК. Назначены необходимые судебно-медицинские и химические экспертизы, в том числе изъятых в боксе предметов. Опрошены очевидцы», — отметили в СК области.

На всякий случай, продажа продукции, которую приобрели мужчины, сейчас приостановлена.