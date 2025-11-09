Ричмонд
В городе Радужном Владимирской области открылся семейный МФЦ

Там могут получить социальные услуги родители с детьми.

Семейный многофункциональный центр (МФЦ) открылся в городе Радужном Владимирской области. Там родители с детьми будут получать социальные услуги, что отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.

В новый МФЦ могут обратиться семьи участников СВО, многодетные и малоимущие семьи, родители с детьми-инвалидами, беременные женщины, а также все те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Специалисты центра будут сопровождать семьи от момента выявления проблемы до полного ее разрешения.

МФЦ находится в 1-м квартале, 55. Теперь в регионе работают 12 таких учреждений.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.