В городе Радужном Владимирской области открылся семейный МФЦ

Семейный многофункциональный центр (МФЦ) открылся в городе Радужном Владимирской области. Там родители с детьми будут получать социальные услуги, что отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
В новый МФЦ могут обратиться семьи участников СВО, многодетные и малоимущие семьи, родители с детьми-инвалидами, беременные женщины, а также все те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Специалисты центра будут сопровождать семьи от момента выявления проблемы до полного ее разрешения.
МФЦ находится в 1-м квартале, 55. Теперь в регионе работают 12 таких учреждений.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.