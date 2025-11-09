В городе Радужном Владимирской области открылся семейный МФЦ

В новый МФЦ могут обратиться семьи участников СВО, многодетные и малоимущие семьи, родители с детьми-инвалидами, беременные женщины, а также все те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Специалисты центра будут сопровождать семьи от момента выявления проблемы до полного ее разрешения.