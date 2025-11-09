Ричмонд
Новое здание театра имени Камала в Казани получило премию «Хрустальный Дедал»

Новому зданию Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала присуждена национальная премии в области архитектуры «Хрустальный Дедал», сообщает Министерство культуры РТ.

Источник: МК.RU Казань

Вручили премию на XXXIII Международном фестивале «Зодчество. Россия. 2025». Его закрытие прошло в Москве.

Присуждают «Хрустальный Дедал» за лучший сданный объект в конкурсе «Архитектурные произведения».