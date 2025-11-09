Ричмонд
На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X1.79

В институте ранее сообщали, что подобные вспышки могут сопровождаться выбросом плазмы и вызывать геомагнитные возмущения на Земле.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мощная вспышка, направленная в сторону Земли, происходит на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце-Земля. На телескопах наблюдается выброс плазмы вдоль линии Солнце-Земля, частично смещенный к северу», — отметили в лаборатории.

Согласно данным специалистов, окончательный балл вспышки достиг уровня X1.79 — одного из высших.

Ранее в институте сообщали, что подобные вспышки могут сопровождаться выбросом плазмы и вызывать геомагнитные возмущения на Земле.