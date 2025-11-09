Россиян предупредили о мошеннических рассылках в «черную пятницу»

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Мошенники рассылают в мессенджерах и по электронной почте письма с фейковыми розыгрышами и подарками, рассказал РИА Новости замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин.
«В преддверии распродаж во время “черной пятницы” мошенники могут создавать рассылки писем на почту или в мессенджерах с информацией о выигрышах, наличии призов и подарков, а также поддельные сайты и чаты в мессенджерах, чтобы получить личные данные или денежные средства россиян», — сказал Воронин.
Такое сообщение содержит фишинговую ссылку — если пользователь перейдет по ней, то может передать мошенникам свои персональные данные или потерять деньги.
Кроме того, аферисты могут создавать чаты в мессенджерах, в которых под видом реальных людей боты создают видимость, что многие уже получили призы или подарки. А для их получения нужно только оплатить доставку, заметил эксперт.
«Также мошенники могут предлагать купить фейковые купоны на скидку на различные товары. В том числе, ежегодно накануне “черной пятницы” создается большое количество однодневных интернет-магазинов, при заказе в которых покупатели остаются и без средств, и без товаров», — рассказал Воронин.
Эксперт посоветовал россиянам проверять контакты, сайты, не переходить по неизвестным ссылкам и проверять наличие отзывов у товаров. Не стоит вестись на слишком заманчивые скидки, которые сильно выделяются на фоне остальных магазинов.