Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Историк Павел Петухов из Иркутска в третий раз победил в телеигре «Своя игра»

К началу финального раунда сибиряк имел в своем активе 15800 очков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Историк Павел Петухов из Иркутска в третий раз победил в телеигре «Своя игра». В седьмом отборочном этапе принимали участие три участника — иркутский историк Павел Петухов, программист из Нижнего Новгорода Михаил Филаткин и студентка Сеченовского университета Майя Титова.

Как стало известно КП-Иркутск из эфира передачи, по результатам первого раунда Павел занял лидирующую позицию, имея преимущество в три тысячи очков над Майей. Во втором туре данное преимущество было увеличено. В третьем — вперед вышел Михаил Филаткин.

Ход игры изменил аукцион. Во время него Павел ответил правильно на все вопросы, и к началу финального раунда имел в своем активе 15 800 очков. Через две недели Павел вновь примет участие в телеигре.