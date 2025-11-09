Историк Павел Петухов из Иркутска в третий раз победил в телеигре «Своя игра». В седьмом отборочном этапе принимали участие три участника — иркутский историк Павел Петухов, программист из Нижнего Новгорода Михаил Филаткин и студентка Сеченовского университета Майя Титова.
Как стало известно КП-Иркутск из эфира передачи, по результатам первого раунда Павел занял лидирующую позицию, имея преимущество в три тысячи очков над Майей. Во втором туре данное преимущество было увеличено. В третьем — вперед вышел Михаил Филаткин.
Ход игры изменил аукцион. Во время него Павел ответил правильно на все вопросы, и к началу финального раунда имел в своем активе 15 800 очков. Через две недели Павел вновь примет участие в телеигре.