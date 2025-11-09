Свердловских водителей предупредили о гололеде на дорогах

Ведомство предупреждает о возможных гололедице и образовании снежных накатов.
«Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам проявлять особую осторожность. Водителям, использующим летнюю резину, лучше воздержаться от поездок, так как на скользкой дороге она не обеспечивает достаточного сцепления с покрытием», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале.
В ведомстве также советуют снижать скорость при движении, увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля и избегать резких маневров. При прохождении поворотов необходимо действовать аккуратно, избегая резких поворотов руля.