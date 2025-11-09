Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловских водителей предупредили о гололеде на дорогах

Свердловская Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть более внимательными на дорогах.

Источник: belta.by

Ведомство предупреждает о возможных гололедице и образовании снежных накатов.

«Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам проявлять особую осторожность. Водителям, использующим летнюю резину, лучше воздержаться от поездок, так как на скользкой дороге она не обеспечивает достаточного сцепления с покрытием», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале.

В ведомстве также советуют снижать скорость при движении, увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля и избегать резких маневров. При прохождении поворотов необходимо действовать аккуратно, избегая резких поворотов руля.