424 минуты сохранялся режим атаки БпЛА над Воронежской областью

В региональном центре выключали свет и прекращали подачу тепла.

Источник: Комсомольская правда

9 ноября в 0:00 над Воронежской областью объявляли режим атаки БпЛА. Режим сохранялся до 7:04 — то есть более семи часов или 424 минуты.

За это время средства РЭБ подавили несколько дронов. Кроме того, с 4:38 до 5:19 и с 5:49 до 6:26 объявляли ракетную опасность в Воронеже. По словам губернатора Александра Гусева, обошлось без пострадавших.

На территории одного из строительных предприятий повреждены несколько зданий (посечена кровля, выбиты стекла), машин и внутренние сети отопления.

Минувшей ночью в части Воронежа временно отключали подачу тепла и свет. Сейчас во всех домах тепло и возобновлена подача электроэнергии.

Что касается атак ВСУ на другие регионы, то по данным Минобороны РФ, с 23:00 8 ноября до 7:00 9 ноября 43 дрона сбили над Брянской областью, один — над Ростовской областью.

