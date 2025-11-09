В городе Болохово Тульской области благоустроили «ЦЕНТРпарк»

Общественное пространство «ЦЕНТРпарк» благоустроили в городе Болохово Тульской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Киреевского района.
Территорию площадью 8,4 гектара разделили на места для активного отдыха и досуга, креативного отдыха и прогулочную зону. Там установили две игровые площадки, спортивные тренажеры, памп-трек, сцену, оборудовали площадку для выгула собак и смонтировали арт-объекты в лесной тематике. Особенностью пространства стали качели с музыкальным сопровождением из известных мультфильмов. Также там провели современное освещение, установили систему видеонаблюдения и заменили сети водоснабжения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.