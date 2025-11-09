Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Болохово Тульской области благоустроили «ЦЕНТРпарк»

Особенностью общественного пространства стали качели с музыкой из известных мультфильмов.

Общественное пространство «ЦЕНТРпарк» благоустроили в городе Болохово Тульской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Киреевского района.

Территорию площадью 8,4 гектара разделили на места для активного отдыха и досуга, креативного отдыха и прогулочную зону. Там установили две игровые площадки, спортивные тренажеры, памп-трек, сцену, оборудовали площадку для выгула собак и смонтировали арт-объекты в лесной тематике. Особенностью пространства стали качели с музыкальным сопровождением из известных мультфильмов. Также там провели современное освещение, установили систему видеонаблюдения и заменили сети водоснабжения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.