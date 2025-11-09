В городе Болохово Тульской области благоустроили «ЦЕНТРпарк»

Территорию площадью 8,4 гектара разделили на места для активного отдыха и досуга, креативного отдыха и прогулочную зону. Там установили две игровые площадки, спортивные тренажеры, памп-трек, сцену, оборудовали площадку для выгула собак и смонтировали арт-объекты в лесной тематике. Особенностью пространства стали качели с музыкальным сопровождением из известных мультфильмов. Также там провели современное освещение, установили систему видеонаблюдения и заменили сети водоснабжения.