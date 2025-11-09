Ричмонд
Пенсионерке из Сочи вернули 100 тысяч рублей переплаты за газ

Сочинской пенсионерке вернули деньги, переплаченные за газ после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Сочи переплатила за газ более 100 тысяч рублей из-за ошибочных начислений. Деньги удалось вернуть после проверки, которую провела прокуратура Центрального района курорта.

Проверка началась после обращением самой пенсионерки, которой ресурсоснабжающая организация из-за неверного расчета платы за газ выставила счет с долгом свыше 100 тысяч рублей.

Выяснилось, что компания применяла расчет по нормативу, хотя прибор учета в квартире женщины был исправен и соответствовал всем необходимым требованиям. При этом просрочка поверки счетчика произошла по уважительной причине — женщина находилась на лечении в другом регионе.

Несмотря на просьбу о перерасчете, организация отказала пенсионерке, и ей пришлось оплатить задолженность.

«По результатам рассмотрения внесенного акта прокурорского реагирования излишне уплаченные средства возвращены на лицевой счет пенсионера», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.