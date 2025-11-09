На ремонт старинного здания бывшего штаба армии в Калининграде выделили 119,6 млн рублей

Осенью 2023 года в правительстве сообщали, что здание находится в собственности министерства обороны России. «О планах владельца по его использованию после ремонта пока нам неизвестно. А вот про работы по сохранению этого объекта культурного наследия ответить можем: за счёт средств бюджета Калининградской области разработали проект ремонта и провели государственную историко-культурную экспертизу проекта. В 2024 году запланировали начать ремонт здания», — отмечали в правительстве.