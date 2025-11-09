На ремонт старинного здания бывшего штаба армии в Калининграде выделили 119,6 млн рублей

На ремонт старинного здания бывшего штаба армии в Калининграде выделили 119,6 миллиона рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Здание располагается на улице Комсомольской, 95А. Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика для реставрации памятника.
В 2024 году проект ремонта бывшего штаба армии на улице Комсомольской в Калининграде прошёл госэкспертизу. Специалисты отреставрируют кирпичную кладку, оштукатурят, покрасят и восстановят декоративные элементы, вставят новые окна и двери, приведут в порядок крыльца. Проект также предусматривает замену стропильной системы и обрешётки кровли. На крыше уложат новую керамическую черепицу.
Здание на улице Комсомольской, 95А передавали во временное безвозмездное пользование «НПЦ по охране памятников». В 2022 году правительство Калининградской области выделило учреждению 6,4 миллиона рублей на подготовку проекта капитального ремонта.
Осенью 2023 года в правительстве сообщали, что здание находится в собственности министерства обороны России. «О планах владельца по его использованию после ремонта пока нам неизвестно. А вот про работы по сохранению этого объекта культурного наследия ответить можем: за счёт средств бюджета Калининградской области разработали проект ремонта и провели государственную историко-культурную экспертизу проекта. В 2024 году запланировали начать ремонт здания», — отмечали в правительстве.
Исторический комплекс построили на Луизеналлее в Кёнигсберге в 1909 году по проекту архитектора Вильгельма Варрентраппа. Двухэтажное здание имеет различные формы крыш и фронтонов, украшено множеством башенок и карнизов. Главный вход оформлен торжественным порталом с округлым окном. Перед ним установлены две скульптуры львов.
До войны комплекс использовался восточно-прусским заведением для слепых, которое занималось обучением, предоставляло работу и всячески помогало незрячим гражданам. Здание пострадало в ходе боевых действий, но в советские годы его восстановили. До 1990-х в нём размещался штаб 11-й гвардейской Краснознамённой армии. В 2007 году комплекс признали объектом культурного наследия регионального значения. Длительное время здание пустует и постепенно ветшает. В 2020-м региональные власти решили взять его во временное пользование и капитально отремонтировать.