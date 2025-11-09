Почётному гражданину Багратионовска и Калининграда Степану Самоленкову исполнилось 98 лет

На фронт из Кронштадта он ушёл ещё совсем юным: в феврале 1945 года в возрасте 17 лет. Он отслужил на флоте 9 лет. А после военной службы, в 1947 году, приехал в Калининградскую область. Он окончил Высшую партийную школу в Ленинграде и работал на руководящих должностях в Багратионовске. «Был председателем колхоза “Борьба”, возглавлял райисполком. Переехав в 1986 году в Калининград, занимался развитием сельского хозяйства в областном агропромышленном комитете», — рассказали в администрации.